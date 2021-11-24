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3日連続新規感染なし　新型コロナ・鹿児島

 2021/11/24 20:27
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　鹿児島県と鹿児島市は２４日、新型コロナウイルスの新規感染者は確認されなかったと発表した。感染者が確認されなかったのは３日連続。累計感染者は９１０３人。２３日時点の療養者数は入院中の１人のみ。
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