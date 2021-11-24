南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
11
月
24
日 水曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
2021衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
カレンダー購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
3日連続新規感染なし 新型コロナ・鹿児島
2021/11/24 20:27
拡大
鹿児島県と鹿児島市は２４日、新型コロナウイルスの新規感染者は確認されなかったと発表した。感染者が確認されなかったのは３日連続。累計感染者は９１０３人。２３日時点の療養者数は入院中の１人のみ。
新型コロナまとめサイトはこちら
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
種子・屋久の地魚味わって 飲食店21店が26日～12月5日にフェア
11月24日 21:30
米海兵隊KC130も参加 海自鹿屋基地で総合ミサイル防空・統合対艦攻撃訓練
11月24日 21:13
いいことあるかも？ 白地にオレンジ、目はピンク アルビノのジムグリ見つかる
11月24日 21:00
霊長類最強？ 小6女子現る レスリング歴6年、全国大会優勝 格闘家の父相手に猛練習
11月24日 20:30
3日連続新規感染なし 新型コロナ・鹿児島
11月24日 20:27
おやじたちが飛び入り BTS踊ってみた 霧島・安良小
11月24日 15:15
8泊9日、1人100万円 鹿児島寄港のクルーズ周遊企画 23年5月、地元への経済効果狙う 南薩観光
11月24日 13:59
ＥＣＣが鹿児島市へ１０００万円寄付、ユナイテッド練習場整備へ 企業版ふるさと納税
11月24日 12:30
森林組合、本人の意向確認せず山林購入 地権者「無断で売買契約」 鹿児島・曽於
11月24日 12:25
書籍、雑誌2000点 巨大な「本棚」再現 鹿児島市の書店でVR体験開催へ
11月24日 11:35
鹿児島ユナイテッド 28日いよいよホーム最終戦 長野戦へ公開練習、動き軽快
11月24日 11:30
忘年会どうする？ コロナ感染落ち着く中 企業や自治体、会食制限緩和の動き 苦境の飲食店に期待感
11月24日 11:01
鹿児島県産花き、各地で華やぎ 県とフラワー協会企画
11月24日 11:00
【連載・非正規公務員に明日はあるか⑤】専門職の正規採用を 保育や介護、DV相談支援 公共サービスの低下懸念
11月24日 10:35
「軍事強化許すな」 自衛隊統合演習に抗議 鹿屋で集会
11月24日 10:10
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲