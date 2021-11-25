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鹿児島市・両親殺害　母親殺人容疑で息子を再逮捕　鹿児島西署

 2021/11/25 12:24
死亡した母親が見つかった集合住宅の一室＝４日、鹿児島市緑ケ丘町
死亡した母親が見つかった集合住宅の一室＝４日、鹿児島市緑ケ丘町
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　鹿児島市で男女が殺害され、息子の無職男（３１）＝同市緑ケ丘町＝が父親（６５）への殺人容疑で逮捕された事件で、鹿児島西署は２５日、母親（６４）を殺害したとして、殺人の疑いで、男を再逮捕した。

　逮捕容疑は、３日ごろ、同市緑ケ丘町の自宅で、同居するパート従業員の母親の顔面などを鈍器のようなもので数回殴打し、殺害した疑い。県警によると、死因は顔面打撲による脳障害。

　男は「母親を殺した後、車で父親の家に移動して殺した」と供述している。
死亡した父親が発見された住宅＝４日午前４時８分、鹿児島市牟礼岡１丁目
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