鹿児島市・両親殺害　母親殺人容疑で息子を再逮捕　鹿児島西署

鹿児島市で男女が殺害され、息子の無職男（３１）＝同市緑ケ丘町＝が父親（６５）への殺人容疑で逮捕された事件で、鹿児島西署は２５日、母親（６４）を殺害したとして、殺人の疑いで、男を再逮捕した。逮捕容疑は、３日ごろ、同市緑ケ丘町の自宅で、同居するパート従業員の母親の顔面などを鈍器のようなもので数回殴打し、殺害した疑い。県警によると、死因は顔面打撲による脳障害。男は「母親を殺した後、車で父親の家に移動して殺した」と供述している。