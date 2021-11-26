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鹿児島県の新総合体育館 ドルフィンポート跡地と住吉町15番街区を一体整備へ 検討委が選定
2021/11/26 12:33
ドルフィンポート跡地（２０２０年１１月２６日、本社チャーター機から撮影）
拡大
鹿児島県が計画する新総合体育館の基本構想検討委員会は２６日、鹿児島市本港新町のドルフィンポート跡地（３万１０００平方㍍）と住吉町１５番街区（２万５０００平方㍍）の候補地２カ所を一体的に整備することを決めた。県が示した５候補地から交通利便性など１２項目の評価基準を点数化した。
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