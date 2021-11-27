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出水のツル　歴代３位の１万６８４０羽　２５季連続１万羽超

 2021/11/27 11:30
餌を求めて集まるツルの群れ＝２７日午前１０時２５分、出水市荘
餌を求めて集まるツルの群れ＝２７日午前１０時２５分、出水市荘
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　出水平野で越冬するツルの羽数調査が２７日あり、観測史上３位となる１万６８４０羽を記録した。

　１万羽超えは２５季連続。渡来地一帯のラムサール条約登録後、初の調査だった。
餌を求めて集まるツルの群れ＝２７日午前７時４５分ごろ、出水市荘
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