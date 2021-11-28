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新型コロナ　鹿児島県内の新規感染７日連続なし

 2021/11/28 16:05
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　鹿児島県と鹿児島市は２８日、新型コロナウイルスの新たな感染者が確認されなかったと発表した。県内の新規感染者ゼロは７日連続。累計感染者は９１０３人。
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