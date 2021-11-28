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錦江町長に新田氏初当選

 2021/11/28 21:00
新田敏郎氏
新田敏郎氏
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　任期満了に伴う錦江町長選挙は２８日投開票があり、新人で元町課長の新田敏郎氏（５６）＝無所属＝が、現職で２期目を目指した木場一昭氏（６４）＝同＝を破り、初めての当選を果たした。
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