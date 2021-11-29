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新型コロナウイルス
県内の新規感染７日連続ゼロ 新型コロナ・鹿児島28日発表
2021/11/29 07:00
拡大
鹿児島県と鹿児島市は２８日、新型コロナウイルスの新たな感染者が確認されなかったと発表した。新規感染者ゼロは７日連続。累計感染者数は９１０３人。２７日時点で１人が医療機関に入院している。
新型コロナまとめサイトはこちら
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