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大崎町長に東氏、知名町長に今井氏　ともに無投票当選

 2021/11/30 17:00
東靖弘・大崎町長
東靖弘・大崎町長
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　任期満了に伴い３０日告示された大崎町と知名町の町長選挙は午後５時で立候補を締め切った。午前中に届け出た現職以外にそれぞれ動きはなく、無投票で当選が決まった。大崎町長は６期目を目指した無所属の東靖弘氏（７７）、知名町長は２期目を目指した無所属の今井力夫氏（６４）。
今井力夫・知名町長
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