見納め迫る車両をパシャリ　来春終了、観光特急「はやとの風」貸し切りツアー　鉄道ファン「もったない」

霧島市観光協会は２８日、ＪＲ九州の観光特急「はやとの風」の貸し切りツアーを開催した。３５人が参加、来年３月で運行終了となる同特急の沿線風景を楽しんだ。市内の隼人駅を発着し、霧島連山をぐるりと巡る特別ルート。ツアー客は県内最古の木造駅舎の大隅横川駅（同市）などでホームに降り、見納めが迫る車両を撮影した。一眼レフカメラを携えた霧島高校３年の山口彩華さんは「紅葉シーズンできれいな風景ばかり。運行終了はもったいない」と名残惜しそうだった。