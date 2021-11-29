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見納め迫る車両をパシャリ　来春終了、観光特急「はやとの風」貸し切りツアー　鉄道ファン「もったない」

 2021/11/29 18:21
「はやとの風」と紅葉を写真に収めるツアー参加者＝２８日、霧島市のＪＲ大隅横川駅
「はやとの風」と紅葉を写真に収めるツアー参加者＝２８日、霧島市のＪＲ大隅横川駅
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　霧島市観光協会は２８日、ＪＲ九州の観光特急「はやとの風」の貸し切りツアーを開催した。３５人が参加、来年３月で運行終了となる同特急の沿線風景を楽しんだ。

　市内の隼人駅を発着し、霧島連山をぐるりと巡る特別ルート。ツアー客は県内最古の木造駅舎の大隅横川駅（同市）などでホームに降り、見納めが迫る車両を撮影した。

　一眼レフカメラを携えた霧島高校３年の山口彩華さんは「紅葉シーズンできれいな風景ばかり。運行終了はもったいない」と名残惜しそうだった。
（別カット）「はやとの風」と紅葉を写真に収めるツアー参加者
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