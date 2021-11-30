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新型コロナウイルス
県内の新規感染８日連続ゼロ 新型コロナ・鹿児島29日発表
2021/11/30 07:00
拡大
鹿児島県と鹿児島市は２９日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。新規感染者ゼロは８日連続。累計感染者は９１０３人。２８日時点で療養者はゼロとなった。
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