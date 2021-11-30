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新型コロナ　鹿児島県内の新規感染　9日連続なし

 2021/11/30 16:03
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　鹿児島県と鹿児島市は３０日、新型コロナウイルスの新たな感染者が確認されなかった、と発表した。県内で新規感染者が出ないのは９日連続。累計感染者は９１０３人のまま。
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