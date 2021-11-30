観光特急「はやとの風」　3月21日ラストラン　JR九州

ＪＲ九州は３０日、運行終了を公表していた観光特急「はやとの風」（鹿児島中央－吉松）のラストランは来年３月２１日と明らかにした。現在は運休中で、１２月２５日から再開し、年末年始や土日祝日を中心に４４日間運転する。鹿児島中央駅発は午前９時２６分と午後１時２２分、吉松駅発は午前１１時３７分と午後３時１分の１日２往復。全席指定。１カ月前から予約を受け付ける（１２月２５～３０日分は１日から）。みどりの窓口では、乗車２日前まで駅弁「百年の旅物語かれい川」「花の待つ駅かれい川」（各１２００円）の車内引換券を販売する。