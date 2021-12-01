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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内 10日連続感染発表なし
2021/12/01 16:04
拡大
鹿児島県と鹿児島市は１日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。県内で新規感染者がゼロとなるのは１０日連続。県内の累計感染者は９１０３人のまま。
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