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出水鳥インフル ３キロ圏清浄検査は全農場「陰性」 ３〜１０キロの搬出制限解除
2021/12/02 12:00
鹿児島県は２日、出水市の２養鶏場で発生した高病原性鳥インフルエンザについて、半径３キロ圏の移動制限区域内で鶏のウイルスの有無を調べる「清浄性確認検査」は全２５農場で陰性だったと発表した。３〜１０キロに設定された卵・鶏肉の搬出制限区域は同日午前１１時で解除された。
今後新たな発生がなければ、８日午前０時で移動制限区域も解かれる見通し。
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