ＪＲ日豊線、運転再開

上大迫祐希（鹿児島出身）、映画初出演 東京でもがく若者描く「スパゲティコード・ラブ」 不登校の高校生役 「寄り添えた」

９．

クレーンで男性つり上げ川に漬ける 同僚1人起訴、3人は処分保留で釈放 鹿児島地検