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ＪＲ日豊線、運転再開

 2021/12/02 15:38
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　ＪＲ九州によると、車輪の空転で２日午前から運転を見合わせていたＪＲ日豊線の西都城－国分は、鹿児島中央を午後３時１６分発の普通列車から運転を再開した。
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