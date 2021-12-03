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ＪＲ日豊線　普通列車また車輪空転　霧島神宮―国分で運転見合わせ

 2021/12/03 09:09
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　３日午前６時２０分ごろ、霧島市のＪＲ日豊線の霧島神宮－北永野田で、鹿児島中央発都城行きの上り普通列車が車輪の空転のため停車した。この影響で午前８時５０分現在、西都城－霧島神宮で上下線ともに運転を見合わせている。
ＪＲ日豊線の国分－霧島神宮駅間の線路＝２日、霧島市霧島大窪
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