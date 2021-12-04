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諏訪之瀬島で噴火　噴煙1200メートル　鹿児島・十島村

 2021/12/04 08:35
【資料写真】噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳＝十島村（鹿児島地方気象台提供）
【資料写真】噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳＝十島村（鹿児島地方気象台提供）
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　十島村・諏訪之瀬島の御岳で３日、午後１１時までに噴煙量が中量以上の噴火が１３回あった。福岡管区気象台によると、噴煙の高さは最高１２００メートル。大きな噴石が南東に６００メートル飛んだ。気象台は警戒レベル３（入山規制）を維持している。
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