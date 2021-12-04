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JR日豊・肥薩・吉都線で車輪空転、列車が停止 朝露や落ち葉が原因か、計950人に影響
2021/12/04 10:35
拡大
３日午前６時１４〜２０分ごろ、霧島市のＪＲ日豊線の霧島神宮－北永野田、肥薩線の中福良－嘉例川と、小林市の吉都線の小林－西小林の計３区間で車輪が空転し、列車が停止した。乗客計５３人にけがはなかった。ＪＲ九州によると、原因は朝露や落ち葉の可能性が高い。３線合わせて特急６本、普通４本が運休し、普通７本が最大６６分遅れ、計約９５０人に影響が出た。
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