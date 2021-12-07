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あら不思議 カボチャの双子 栽培歴40年「こんなの初めて」
2021/12/07 11:01
ぴったりくっついた２個のカボチャ＝南さつま市金峰町新山
拡大
南さつま市金峰町新山の馬場一明さん（７５）の畑で、双子カボチャができた。くっついて完熟した姿はまるで仲のいい姉妹のよう。
９月下旬ごろ、普通は１本の茎に１輪咲く雌花が、２輪あるのに気付いた。交配すると、二つの実がくっついたまま肥大した。重さは約２キロ。表皮の色づきもいい。
生産を始めて４０年。「変形は時々あるが、双子は初めて。すくすくと育ってくれた」と目を細める。今の悩みは「嫁ぎ先」。物産館に、ＪＡに出すか。美人姉妹を前に思案している。
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