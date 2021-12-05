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鹿児島・出水の越冬ツル、1万6706羽に　3回目羽数調査

 2021/12/05 09:15
餌をついばむツル＝４日午前９時４５分ごろ、出水市高尾野町下水流
餌をついばむツル＝４日午前９時４５分ごろ、出水市高尾野町下水流
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　出水平野で越冬するツルの今季３回目の羽数調査が４日、出水市の荒崎と東干拓の両休遊地であり、前回より１３４羽少ない１万６７０６羽を確認した。

　内訳はナベヅル１万５１４５羽、マナヅル１５４６羽、クロヅル８羽、カナダヅル４羽、ソデグロヅル１羽、ナベクロヅル２羽。

　鶴荘学園と高尾野中学校の各ツルクラブ、県ツル保護会の計約１００人が調査した。同学園９年の佐藤高太郎さんは「風が強くて速く飛ぶツルもいたが、精度の高い計測ができた」と話した。次回調査は１８日。
荒崎休遊地に飛来するマナヅル＝４日午前８時４０分ごろ、出水市荘
荒崎休遊地を舞うツルの群れ＝４日午前１０時５５分、出水市荘
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