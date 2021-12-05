南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
12
月
5
日 日曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
2021衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
カレンダー購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
自然・動植物
鹿児島・出水の越冬ツル、1万6706羽に 3回目羽数調査
2021/12/05 09:15
餌をついばむツル＝４日午前９時４５分ごろ、出水市高尾野町下水流
拡大
出水平野で越冬するツルの今季３回目の羽数調査が４日、出水市の荒崎と東干拓の両休遊地であり、前回より１３４羽少ない１万６７０６羽を確認した。
内訳はナベヅル１万５１４５羽、マナヅル１５４６羽、クロヅル８羽、カナダヅル４羽、ソデグロヅル１羽、ナベクロヅル２羽。
鶴荘学園と高尾野中学校の各ツルクラブ、県ツル保護会の計約１００人が調査した。同学園９年の佐藤高太郎さんは「風が強くて速く飛ぶツルもいたが、精度の高い計測ができた」と話した。次回調査は１８日。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
国民宿舎コスモピア「存続を」 外部検討委が肝付町に答申
12月5日 10:00
鹿児島・出水の越冬ツル、1万6706羽に 3回目羽数調査
12月5日 09:15
3次元地図で災害査定を簡略化 九州地方整備局 さつま町で実演
12月5日 08:30
クリスマスが待ち遠しい 色鮮やかポインセチア
12月5日 07:30
クロウサギのタンカン食害9割減 徳之島 防護柵が効果
12月5日 07:30
悪石島で地震多発、4日は49回観測 最大震度3 鹿児島・十島村
12月5日 05:00
修学旅行宿泊34％増 観光施設は8％増 鹿児島県内10月
12月4日 22:30
城山ブルワリー、地ビール国際審査会で金賞 原料に桜島小みかん
12月4日 21:30
J3・鹿児島Uの上野監督、今季限りで退任 後任は未定
12月4日 20:54
「2025年にB1参入」 バスケB3鹿児島レブナイズ 山崎CEOが明言
12月4日 20:45
酔った乗客がタクシー乗っ取り運転 運転手が110番、車降りた隙に
12月4日 17:53
藤井竜王､指宿で祝賀会「砂蒸し楽しみ」 ファン「19歳と思えない落ち着き」「次は対局見たい」
12月4日 17:00
新型コロナ 鹿児島県内13日連続で感染なし
12月4日 16:52
「最近姿を見ない」 不審に思った民生委員が警察に相談 同居の孫は調べに「埋めた」
12月4日 16:00
望遠レンズで100メートル先の露天風呂を盗撮 鹿児島県職員ら3容疑者逮捕 迷彩服着て森に潜む
12月4日 15:00
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲