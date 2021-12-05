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新型コロナ　鹿児島県内１４日連続で感染なし

 2021/12/05 16:05
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　鹿児島県と鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。県内で新規感染者がゼロとなるのは１４日連続。累計感染者は９１０３人。
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