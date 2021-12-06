青空の溶岩路 2117人駆ける　ランニング桜島、2年ぶり開催

第４１回ランニング桜島（鹿児島市、南日本新聞社など主催、ＮＴＴ西日本特別協賛）は５日、鹿児島市の桜島溶岩ランニングコースであった。昨年は新型コロナウイルスの影響で中止されたため、２年ぶりの開催。１０キロとハーフマラソンに計2117人が出場し、澄み切った青空の下で雄大な景色を楽しみながら、思い思いのペースで心地良い汗を流した。垂水市出身で、福岡市から参加した篠原喜満さん（６７）はハーフマラソンに出場。「毎年の楽しみで、今回は開催されて良かった。晴天にも恵まれ、最高に気持ち良かった」と笑顔だった。