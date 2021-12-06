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諏訪之瀬島で噴火12回　噴煙の高さ2000メートル、大きな噴石600メートル飛ぶ　鹿児島・十島

 2021/12/06 06:31
【資料写真】噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳＝十島村（鹿児島地方気象台提供）
【資料写真】噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳＝十島村（鹿児島地方気象台提供）
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　十島村・諏訪之瀬島の御岳で５日、午後１１時までに噴煙量が中量以上の噴火が１２回あった。福岡管区気象台によると、噴煙の高さは最高２０００メートル。大きな噴石が最大で北西に６００メートル飛んだ。気象台は噴火警戒レベル３（入山規制）を維持している。
地図・諏訪之瀬島など九州の主な火山
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