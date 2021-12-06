諏訪之瀬島で噴火12回　噴煙の高さ2000メートル、大きな噴石600メートル飛ぶ　鹿児島・十島

望遠レンズで100メートル先の露天風呂を盗撮 鹿児島県職員ら3容疑者逮捕 迷彩服着て森に潜む

「泳いで溺れたと聞いた。こんな事件になるとは」 クレーンで暴行・傷害致死 再逮捕の容疑者が勤めていた建設会社

作業中に無人のごみ収集車がバック 倉庫と車に挟まれ男性死亡

クレーン暴行 川に入るよう指示、溺死させた疑いで男を再逮捕 鹿児島県警

トラッククレーン暴行 ４容疑者、被害者と同じ現場で作業 目撃者「殴る蹴るが常態化」「抵抗しない男性を見て笑っていた」 鹿児島県薩摩川内

組長らマンション購入めぐり虚偽登記 容疑で3人逮捕

10．

上大迫祐希（鹿児島出身）、映画初出演 東京でもがく若者描く「スパゲティコード・ラブ」 不登校の高校生役 「寄り添えた」