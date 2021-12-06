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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内 15日連続感染なし
2021/12/06 16:03
拡大
鹿児島県と鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。県内で新規感染者がゼロとなるのは１５日連続。県内の累計感染者は９１０３人のまま。
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