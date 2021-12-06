新型コロナ　鹿児島県内 15日連続感染なし

望遠レンズで100メートル先の露天風呂を盗撮 鹿児島県職員ら3容疑者逮捕 迷彩服着て森に潜む

諏訪之瀬島で噴火12回 噴煙の高さ2000メートル、大きな噴石600メートル飛ぶ 鹿児島・十島

物品納入の秘密事項漏らし入札妨害疑い 元学校給食センター所長を逮捕 鹿児島県警といちき串木野署

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公立小中学校「別室登校」692人 鹿児島県内 県立高生は84人