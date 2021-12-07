TOP鹿児島のニュース 社会 事件・事故

「ダクトから炎と煙」と119番　深夜､師走の天文館 雑居ビルでぼや　消防･救急車など17台、一時騒然　鹿児島市

 2021/12/07 09:40
３階部分にあるバーの換気扇などが焼け、約３０分後に鎮火。消防車などが駆けつけ、騒然とした現場＝６日午後１０時半ごろ、鹿児島市山之口町
３階部分にあるバーの換気扇などが焼け、約３０分後に鎮火。消防車などが駆けつけ、騒然とした現場＝６日午後１０時半ごろ、鹿児島市山之口町
拡大拡大
　６日午後１０時１０分ごろ、鹿児島市山之口町の５階建て雑居ビルで、「ダクトから炎と煙が見える」と通行人が１１９番した。

　鹿児島中央署によると、３階部分にあるバーの換気扇などが焼け、約３０分後に鎮火した。けが人はいなかった。調理場が火元とみられる。

　現場は居酒屋、スナック、焼き肉店など飲食店が立ち並ぶ天文館の一角。消防車や救急車計１７台が駆け付けた。周辺の飲食店関係者や酔客などが心配そうに見つめ、一時騒然となった。
消防車などが駆けつけ、騒然とした現場＝６日午後１０時半ごろ、鹿児島市山之口町
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ