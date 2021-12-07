「ダクトから炎と煙」と119番　深夜､師走の天文館 雑居ビルでぼや　消防･救急車など17台、一時騒然　鹿児島市

６日午後１０時１０分ごろ、鹿児島市山之口町の５階建て雑居ビルで、「ダクトから炎と煙が見える」と通行人が１１９番した。鹿児島中央署によると、３階部分にあるバーの換気扇などが焼け、約３０分後に鎮火した。けが人はいなかった。調理場が火元とみられる。現場は居酒屋、スナック、焼き肉店など飲食店が立ち並ぶ天文館の一角。消防車や救急車計１７台が駆け付けた。周辺の飲食店関係者や酔客などが心配そうに見つめ、一時騒然となった。