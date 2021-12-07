新型コロナ　鹿児島県内 16日連続感染なし　

〈太平洋戦争開戦80年〉1945年4月 鹿屋を攻撃した米機、帰還途上で旧海軍種子島基地を空襲 ロケット弾、機銃掃射…米の映像公開 大分の市民団体「沖縄に近い離島標的に」

【写真グラフ 海に眠る九七艦攻・一・】静寂の海 機体に残る深緑の塗装 操縦席は深く砂に埋もれていた

諏訪之瀬島で噴火12回 噴煙の高さ2000メートル、大きな噴石600メートル飛ぶ 鹿児島・十島

望遠レンズで100メートル先の露天風呂を盗撮 鹿児島県職員ら3容疑者逮捕 迷彩服着て森に潜む

８．

種子島海峡をゆく駆逐艦「夕凪」。行き先はガダルカナル。夜襲訓練で使った魚雷は回収。引っ張り上げるのが一苦労だった〈証言 語り継ぐ戦争〉