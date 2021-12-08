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諏訪之瀬島で噴火 噴煙の高さ最高3000メートル、大きな噴石700メートル飛ぶ 鹿児島･十島村
2021/12/08 06:22
噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳（資料写真）
拡大
十島村諏訪之瀬島の御岳で７日、午後１１時までに噴煙量が中量以上の噴火が３回あった。福岡管区気象台によると、噴煙の高さは最高３０００メートル。大きな噴石が南東に７００メートル飛んだ。気象台は警戒レベル３（入山規制）を維持している。
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