TOP鹿児島のニュース 社会 気象 火山

諏訪之瀬島で噴火　噴煙の高さ最高3000メートル、大きな噴石700メートル飛ぶ　鹿児島･十島村

 2021/12/08 06:22
噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳（資料写真）
噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳（資料写真）
拡大拡大
　十島村諏訪之瀬島の御岳で７日、午後１１時までに噴煙量が中量以上の噴火が３回あった。福岡管区気象台によると、噴煙の高さは最高３０００メートル。大きな噴石が南東に７００メートル飛んだ。気象台は警戒レベル３（入山規制）を維持している。
地図・諏訪之瀬島など九州の主な火山
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ