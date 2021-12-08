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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内17日連続感染なし
2021/12/08 16:05
拡大
鹿児島県と鹿児島市は８日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。県内で新規感染者がゼロとなるのは１７日連続。県内の累計感染者は９１０３人のまま。
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