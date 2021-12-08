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十島村・悪石島で震度４

 2021/12/08 22:54
南日本新聞ニュース
　８日午後１０時４４分ごろ、十島村・悪石島で震度４の地震があった。気象庁によると、震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは約２０キロ。地震の規模はマグニチュード４．３と推定される。

　この地震で震度２を小宝島で観測した。

　トカラ近海は４日午後から地震が頻発し、５日午前１１時１４分ごろにも悪石島で震度４の地震があった。
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