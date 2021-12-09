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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内18日連続感染なし
2021/12/09 16:12
拡大
鹿児島県と鹿児島市は９日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。県内で新規感染者がゼロとなるのは１８日連続。県内の累計感染者は９１０３人のまま。
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東京五輪出場選手が児童を指導 薩摩川内でホッケー教室
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