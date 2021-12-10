馬毛島基地計画ボーリング調査　鹿児島県知事､条件不順守なら「防衛省を指導」

馬毛島 拡大

西之表市馬毛島への米軍機訓練移転と自衛隊基地整備計画に伴い、防衛省が周辺海域で進める海上ボーリング調査を巡り、鹿児島県の塩田康一知事は９日の県議会一般質問で、安全対策などの条件が守られなかった場合、「防衛省を指導する」と述べた。県民連合の上山貞茂議員（鹿児島市・鹿児島郡区）への答弁。指導の根拠を「ボーリング調査の許認可権限に基づく」と説明。「これまで漁協、地元の漁業関係者らから影響があったとの情報はない」と答えた。県は許可書に「漁場環境への配慮」と「安全対策の確保」を守るよう盛り込む。調査用台船が２月に流された際、安全対策と再発防止に万全を期すよう口頭注意した。