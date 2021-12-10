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マンションでぼや、電気ストーブ焼ける JR鹿児島中央駅近く ホテル客ら避難、一時騒然
2021/12/10 10:30
マンション一室の電気ストーブが焼け、騒然とする現場＝９日午後１１時２０分ごろ、鹿児島市西田２丁目
拡大
９日午後１０時５５分ごろ、鹿児島市西田２丁目の１０階建てマンションの非常ベルが鳴って煙が出ていると、近くの店の従業員から１１９番があった。
鹿児島西署によると、７階の一室にあった電気ストーブが焼け、部屋にいた住民が消し止めた。けが人はいなかった。
現場はＪＲ鹿児島中央駅西口の近くで、飲食店やホテルが並ぶ。消防車や救急車など十数台が出動。ホテルの指示で避難した宿泊客や酔客らで一時騒然とした。
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