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マンションでぼや、電気ストーブ焼ける　JR鹿児島中央駅近く ホテル客ら避難、一時騒然

 2021/12/10 10:30
マンション一室の電気ストーブが焼け、騒然とする現場＝９日午後１１時２０分ごろ、鹿児島市西田２丁目
マンション一室の電気ストーブが焼け、騒然とする現場＝９日午後１１時２０分ごろ、鹿児島市西田２丁目
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　９日午後１０時５５分ごろ、鹿児島市西田２丁目の１０階建てマンションの非常ベルが鳴って煙が出ていると、近くの店の従業員から１１９番があった。

　鹿児島西署によると、７階の一室にあった電気ストーブが焼け、部屋にいた住民が消し止めた。けが人はいなかった。

　現場はＪＲ鹿児島中央駅西口の近くで、飲食店やホテルが並ぶ。消防車や救急車など十数台が出動。ホテルの指示で避難した宿泊客や酔客らで一時騒然とした。
マンション一室の電気ストーブが焼け、消防車や救急車など十数台が出動した現場＝９日午後１１時２０分ごろ、鹿児島市西田２丁目
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