公務員に冬のボーナス　鹿児島県職員平均80万円　下鶴・鹿児島市長 マニフェストに基づき50％減額

鹿児島県庁 拡大

鹿児島県内の公務員に１０日、ボーナス（期末・勤勉手当）が支給された。県の一般職（平均４３．３歳）の平均支給額は８０万６６６５円で、前年同期より５８５９円増えた。県職員の対象は２万７１６９人で、総額は２１９億６２１１万円。県人事委員会は０．１５カ月分の引き下げを勧告。県は新型コロナウイルスに伴う国内経済への悪影響を懸念する政府方針を踏まえて来年６月期に先送りし、現行水準に据え置いた。人事課によると、勧告と異なるのは２００７年以来。職種別の平均支給額は知事部局７６万３２５３円、教育委員会８３万２２９１円、警察本部７５万６７１７円。特別職は塩田康一知事が２４９万２４００円、副知事・県議会議長１９４万９７００円、副議長１７４万８７００円、県議１５６万７８００円。鹿児島市の一般職員（平均４２．５歳）の平均支給額は７７万６９４５円で昨冬を４２５６円上回った。特別職のうち、下鶴隆央市長はマニフェスト（政策綱領）に基づき５０％減額の１１５万９７７０円、副市長１８７万１３１０円。議長１５８万７９００円、副議長１４８万３３８０円、議員１３７万８８６０円。公営企業と市議会議員を除く総支給額は３０億９７８９万円。