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地震相次ぐ悪石島　住民の島外避難始まる　フェリーで奄美市に16人到着　あす14人が鹿児島市へ

 2021/12/11 16:01
悪石島から避難し、奄美大島に到着した住民＝１１日午後３時半、奄美市の名瀬港
悪石島から避難し、奄美大島に到着した住民＝１１日午後３時半、奄美市の名瀬港
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　震度５強を観測するなど地震が相次ぐ十島村・悪石島で１１日、一部住民の島外避難が始まり、４世帯１６人が村営フェリーで奄美大島に到着した。１２日は８世帯１４人が同船で鹿児島市に向かう。

　奄美行きの村営船「フェリーとしま２」は１１日午前、悪石島を出発。午後３時半ごろ、奄美市の名瀬港に着いた。避難の住民は親戚宅や村が借り上げた宿泊施設などに身を寄せる。

　村は９日の震度５強を受け、奄美市と鹿児島市への避難を決めた。１０日時点で在島する住民ら７５人のうち、３０人が避難を希望した。
地図・十島村
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