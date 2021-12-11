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新型コロナ　鹿児島県内20日連続感染なし

 2021/12/11 16:11
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　鹿児島県と鹿児島市は１１日、新型コロナウイルスの新たな感染者を確認しなかったと発表した。新規感染者ゼロは２０日連続。県内の累計感染者は９１０３人。
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