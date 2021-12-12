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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内 21日連続感染者なし
2021/12/12 16:42
拡大
鹿児島県と鹿児島市は１２日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。新規感染者ゼロは２１日連続。
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