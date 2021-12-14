トカラ列島頻発地震 悪石島など13日まで10日間で計293回　気象台「震度5強程度 数週間は注意必要」

悪石島 拡大

４日午後からトカラ列島近海で頻発している地震は１３日、十島村・悪石島で震度２を３回、震度１を２回観測した。１２日は同島で震度２と１の地震が各１回あった。福岡管区気象台は「回数は減っているが、数週間は震度５強程度の地震に注意が必要」としている。トカラ近海を震源とする地震は４～１３日で計２９３回に上った。９日には悪石島で震度５強を観測した。村によると、崖近くに住む２世帯３人が、悪石島小中学校に併設する村の施設に自主避難している。鹿児島地方気象台は職員２人を悪石島に派遣し、１４日に地盤の緩みなどを調べる予定。