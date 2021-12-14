馬毛島基地計画　防衛省が来週、西之表市を訪問　市と議会に説明へ

「男女の客が倒れている」と119番 焼き肉店で3人が一酸化炭素中毒 命に別条なし 鹿児島市

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〈更新〉十島村・悪石島震度5強 「大きな横揺れ後、ドンドンと振動」「強い揺れ、下からドーン」 島民ら小中学校校庭に避難、人的被害なし トカラ近海地震