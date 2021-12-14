TOP鹿児島のニュース 社会 防衛

馬毛島基地計画　防衛省が来週、西之表市を訪問　市と議会に説明へ

 2021/12/14 10:29
馬毛島
馬毛島
拡大拡大
　西之表市議会は１３日の馬毛島対策特別委員会で、米軍機訓練移転と自衛隊基地整備計画に関する防衛省幹部の説明を２０日か２１日に市役所で受けることを決めた。市も受ける方向で検討している。

　市議会事務局によると、防衛省参事官らが８日に市役所を訪れ、市と市議会に「現時点での馬毛島全般について説明したい」と申し入れた。中種子、南種子両町も打診があったといい、日程を調整中とした。

　１３日の特別委では説明会の進め方などを協議。報道陣に公開する一方、新型コロナウイルス感染防止のため一般傍聴は受け付けない。同省が２０～３０分程度説明し、委員との質疑応答もある。全体で１時間から１時間半を想定している。
【図】馬毛島環境アセスメントの手続き
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ