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10万円給付 全額現金で　鹿児島・三島村が方針、島内にクーポン利用の商店少なく

 2021/12/14 11:15
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　鹿児島県三島村は、１８歳以下の子どもへの現金とクーポン計１０万円相当の給付について、全額現金で給付する方向で検討していることが、１３日分かった。村内にクーポンを使用できる商店などが少ないため。

　村役場によると、原則５万円の現金給付は、１２月２４日をめどに対象者の口座に振り込む。１６日からの村議会定例会に、２０２１年度一般会計補正予算案として提案する。残り５万円の給付は年明けになる見込み。給付対象は９０人を見込む。

　三島村は薩摩半島南端から南南西にある硫黄島、竹島と黒島があり人口405人、高齢化率は26.4％（2020年国勢調査）。
【地図】三島村の位置
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