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桜島上空、きらり光の筋 ふたご座流星群ピーク
2021/12/14 22:06
鹿児島湾の上空に光の筋を伸ばす流星＝１４日午前３時４５分、霧島市隼人の小浜海水浴場
拡大
「ふたご座流星群」が出現のピークを迎え、１３日夜から１４日明け方にかけて鹿児島県内でも観測された。いくつもの光の筋が暗闇に輝き、冬空を彩った。
霧島市隼人の小浜海水浴場では、月が沈んだ１４日午前２時半ごろから、東の空を中心に流れ星が姿を現した。多い時には１分間に４、５個を観察できた。
流星は地球に降り注ぐちりが大気に突入して燃え、光って見える現象。ふたご座流星群は流れ星の多さから、１月の「しぶんぎ座流星群」、８月の「ペルセウス座流星群」とともに三大流星群と呼ばれる。
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