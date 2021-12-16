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諏訪之瀬島で爆発15回　警戒レベル3（入山規制）を維持　鹿児島・十島村

 2021/12/16 08:25
【資料写真】噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳＝十島村（鹿児島地方気象台提供）
【資料写真】噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳＝十島村（鹿児島地方気象台提供）
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　十島村諏訪之瀬島の御岳で１５日、午後１１時までに爆発が１５回、噴煙量が中量以上の噴火が３回あった。うち１回は連続噴火だった。

　福岡管区気象台によると、噴煙の高さは最高２１００メートル。大きな噴石が南東に６００メートル飛んだ。気象台は警戒レベル３（入山規制）を維持している。
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