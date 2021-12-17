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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに１人感染確認 累計9106人に
2021/12/17 15:09
拡大
鹿児島県は１７日、新型コロナウイルスの新規感染者１人を確認したと発表した。県が発表したのは和泊町の３０代男性。鹿児島市の感染確認はなかった。県内の累計感染者は９１０６人となった。
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