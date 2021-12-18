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新型コロナ　鹿児島県内で新たな感染なし

 2021/12/18 16:14
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　鹿児島県と鹿児島市は１８日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。県内で新規感染者がゼロとなるのは１４日以来。累計感染者は９１０６人のまま。
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