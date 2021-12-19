絶滅危惧種リュウキュウアユ　危機的状況から回復傾向に　奄美大島

鹿児島大学や琉球大学でつくる「奄美リュウキュウアユ保全研究会」は１８日、奄美大島だけに生息する絶滅危惧種リュウキュウアユの個体数が前回の２０１９年調査と比べ６５％増の２万６５２８匹となり、この５年間で最も多かったと発表した。１１月１３～１５日に奄美大島１５河川で生息状況を調べた。ほぼ全ての河川で前回より増え、最も多かった奄美市住用の役勝川では、２万２０５７匹（１９年１万４５０９匹）を確認。１９９０年の調査開始以来、７番目に多かった。産卵期となる昨年１２月～今年１月の気温が低く、仔稚（しち）魚の生残率が高かったことが要因という。元鹿大教授の四宮明彦会長（７５）＝魚類学＝は「４０００匹まで減った１７年の危機的状況から回復傾向にあり安心した。アユを補食する水鳥カワウの影響なども調べていきたい」と話した。リュウキュウアユは１９７０年代に沖縄で絶滅し、環境省レッドリストで絶滅の危険が極めて高い絶滅危ⅠＡ類に分類される。昨年は新型コロナの影響で調査規模を縮小したため、参考値としている。