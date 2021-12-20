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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内 新たな感染確認なし
2021/12/20 16:05
拡大
鹿児島県と鹿児島市は２０日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。県内の累計感染者は９１１２人のまま。
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