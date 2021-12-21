赤、黄、紫 鮮やかヒオウギガイ　年末年始の出荷本格化　鹿児島・長島

長島町で、年末年始の贈答用として人気があるヒオウギガイの出荷が本格化している。養殖業者は連日、赤や黄色、紫など色鮮やかな貝殻に付いた海藻やフジツボを削り取る作業に追われている。ヒオウギガイはホタテガイに似た二枚貝で、濃厚なうま味が特徴。同町諸浦の錦盛丸水産では、代表の水永一朗さん（５３）が長男魁人さん（２６）らとグラインダーで殻の表面を磨き上げ、翌日分の出荷に備える。会員制交流サイト（ＳＮＳ）で作業の様子などを発信する魁人さんは「若い世代にも色まで楽しめるヒオウギガイの魅力を知ってほしい」と話す。