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ＪＲ九州・おれんじ鉄道 「ぐるりんきっぷ」鹿児島版を値上げ　27日販売分から4620円に

 2021/12/21 12:05
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　ＪＲ九州は２０日、「ぐるりんきっぷ」の鹿児島エリア版を２７日販売分から１割値上げし、４６２０円にすると発表した。片道は九州新幹線、片道は肥薩おれんじ鉄道を組み合わせて往復乗車でき、おれんじ鉄道区間は乗り降り自由の周遊切符。鹿児島エリア版は鹿児島中央－出水。
夕陽が沈む東シナ海沿いを走るおれんじ鉄道の列車＝薩摩川内市西方町
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