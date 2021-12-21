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ＪＲ九州・おれんじ鉄道 「ぐるりんきっぷ」鹿児島版を値上げ 27日販売分から4620円に
2021/12/21 12:05
拡大
ＪＲ九州は２０日、「ぐるりんきっぷ」の鹿児島エリア版を２７日販売分から１割値上げし、４６２０円にすると発表した。片道は九州新幹線、片道は肥薩おれんじ鉄道を組み合わせて往復乗車でき、おれんじ鉄道区間は乗り降り自由の周遊切符。鹿児島エリア版は鹿児島中央－出水。
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