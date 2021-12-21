ＪＲ九州・おれんじ鉄道 「ぐるりんきっぷ」鹿児島版を値上げ　27日販売分から4620円に

俺たちアイドル 67～35歳の7人組、真面目にふざけて地域盛り上げろ 「竹子」と書いて「たかぜ」地区 グループ名募集 鹿児島

１人の客も来ない夜 繁華街見つめ続けた占い師 「ゴーストタウン」に戻るにぎわい、仕事・恋愛・家族 コロナ前と変わらぬ相談

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療養者は9人（入院8人、自宅待機1人） 新規感染ゼロ 新型コロナ・鹿児島20日発表