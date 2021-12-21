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新型コロナ　鹿児島県内で新たに3人の感染確認

 2021/12/21 16:07
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　鹿児島県は２１日、新型コロナウイルスの新規感染者３人を確認したと発表した。いずれも知名町の２０代男性。鹿児島市の感染確認はなかった。県内の累計感染者は９１１５人となった。
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