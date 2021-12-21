新型コロナ　鹿児島県内で新たに3人の感染確認

俺たちアイドル 67～35歳の7人組、真面目にふざけて地域盛り上げろ 「竹子」と書いて「たかぜ」地区 グループ名募集 鹿児島

【詳報】鹿児島県 コロナ警戒基準レベル0→1に 病床フェーズ 沖永良部「4」、与論「3」に引き上げ

１人の客も来ない夜 繁華街見つめ続けた占い師 「ゴーストタウン」に戻るにぎわい、仕事・恋愛・家族 コロナ前と変わらぬ相談

H2Aロケット45号機打ち上げ 22日に延期 種子島宇宙センター

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療養者は9人（入院8人、自宅待機1人） 新規感染ゼロ 新型コロナ・鹿児島20日発表