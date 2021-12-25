南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
12
月
25
日 土曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
2021衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
カレンダー購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに2人感染
2021/12/25 16:13
拡大
鹿児島県は２５日、新型コロナウイルスの新規感染者２人を確認したと発表した。和泊町の１０歳未満女児と知名町の５０代男性。鹿児島市の感染確認はなかった。県内の累計感染者は９１２０人。
新型コロナまとめサイトはこちら
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに2人感染
12月25日 16:13
鹿児島県内の公務員給与水準 高かったのは3位伊佐市、2位鹿児島市、1位は…
12月25日 15:00
馬毛島基地計画 海域ボーリング調査、1月中旬にも終了 防衛省 大型機材導入で作業が効率化
12月25日 14:00
児童養護施設をサンタが訪問 料理とケーキをプレゼント 祁答院
12月25日 12:30
2020農業産出額 鹿児島は4772億円で全国2位 品目別「茶」も静岡に抜かれ2位
12月25日 11:04
大島紬の機織り体験 地元の伝統産業を学ぶ 奄美高
12月25日 11:00
Misumiがトップ交代、新社長に平田取締役 創業一族以外で初 岡社長はCEOに
12月25日 10:00
プログラミングでロボット操作に挑戦 原良小で出前講座
12月25日 10:00
次期主力ロケット「H3」2号機開発費に97億円 文科省・22年度予算案
12月25日 09:19
馬毛島基地整備に3183億円 本体工事費盛り込む防衛省に地元反発 「まずはアセス完了を」
12月25日 09:00
「充実した１年にしタイガー」 鹿児島市・平川動物公園で干支の交代式
12月25日 09:00
スリップ事故、水道管凍結… 雪に不慣れな南国、注意すべきは？
12月25日 08:40
パリ五輪、鹿児島国体に意欲 ボクシング世界選手権Ｖ・岡澤選手が塩田知事を表敬
12月25日 08:30
馬毛島基地整備費に3183億円 予算案に初めて本体工事費盛り込む 防衛相「早期運用開始に必要」
12月25日 08:08
古里の味楽しんで 星塚敬愛園に特産品詰め合わせ贈る 鹿児島県
12月25日 07:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲