TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新型コロナ　鹿児島県内で新たに2人感染

 2021/12/25 16:13
拡大拡大
　鹿児島県は２５日、新型コロナウイルスの新規感染者２人を確認したと発表した。和泊町の１０歳未満女児と知名町の５０代男性。鹿児島市の感染確認はなかった。県内の累計感染者は９１２０人。
コロナ相談窓口

新型コロナまとめサイトはこちら
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ