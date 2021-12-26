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鹿児島レブナイズ 逆転で５連勝　後半ゲインズ、武藤が躍動　バスケ・B3

 2021/12/26 10:00
シュートを放つ鹿児島Ｒの武藤＝いちき串木野市総合体育館
シュートを放つ鹿児島Ｒの武藤＝いちき串木野市総合体育館
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　バスケットボール男子のＢリーグ３部（Ｂ３）は２５日、各地で７試合があった。鹿児島レブナイズ（鹿児島Ｒ）は、いちき串木野市総合体育館で埼玉に１０３－９２で勝ち、連勝を５に伸ばした。通算成績は１６勝５敗で３位を守った。

　鹿児島Ｒは第１クオーターに２９失点と出遅れ、６点リードを許して折り返した。後半は第３クオーターにゲインズ、武藤らの活躍で３４点を奪い逆転した。

　鹿児島Ｒは２６日、同会場で埼玉と再戦する。
シュートを放つ鹿児島Ｒのカニンガム＝いちき串木野市総合体育館
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